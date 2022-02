Olimpiadi, Goggia quarta in prova: "Va bene, ma devo sciare meglio" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sofia Goggia ha superato la prima parte: saper di poter gareggiare. La due prove di discesa non hanno dato particolari problemi alla bergamasca di rientro dall'infortunio di Cortina, ma ora si tratta ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sofiaha superato la prima parte: saper di poter gareggiare. La due prove di discesa non hanno dato particolari problemi alla bergamasca di rientro dall'infortunio di Cortina, ma ora si tratta ...

Advertising

LaStampa : Goggia, l'ultima prova prima della discesa olimpica: “Sto bene, devo studiare di più la pista. Focus su me stessa,… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Olympicmoment : Troppe incertezze sulla partecipazione di Sofia Goggia alle Olimpiadi. Dopo un periodo difficile per l'atleta si ri… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, discesa libera femminile: ordine e pettorali: Nella notte tra lunedì e martedì, alle 4, è in p… - OrtaGuida : #olimpiadi2022 @Rai questa mattina 'Il personaggio di queste olimpiadi invernali è Sofia Goggia' Con tutto il ris… -