Marco Bacini fa una sorpresa di San Valentino a Federica Panicucci. Il gesto romantico e il video (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi si festeggia la giornata più romantica dell’anno, San Valentino e non stupisce che anche i vip siano alle prese con romantiche sorprese organizzate per (o dalla) propria dolce metà. Lo sa bene Federica Panicucci, anche oggi alle prese con il lavoro di conduttrice a Mattino 5. Proprio in quest’occasione la conduttrice ha ricevuto una romantica sorpresa organizzata dal fidanzato Marco Bacini. Federica Panicucci riceve una romantica sorpresa in diretta a Mattino 5 Mentre Federica Panicucci era in onda, il suo fidanzato Marco Bacini ha organizzato per lei una dolcissima sorpresa. In occasione di San Valentino l’uomo ha voluto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi si festeggia la giornata più romantica dell’anno, Sane non stupisce che anche i vip siano alle prese con romantiche sorprese organizzate per (o dalla) propria dolce metà. Lo sa bene, anche oggi alle prese con il lavoro di conduttrice a Mattino 5. Proprio in quest’occasione la conduttrice ha ricevuto una romanticaorganizzata dal fidanzatoriceve una romanticain diretta a Mattino 5 Mentreera in onda, il suo fidanzatoha organizzato per lei una dolcissima. In occasione di Sanl’uomo ha voluto ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una bellissima sorpresa a #Mattino5 per Federica Panicucci, il suo fidanzato le manda un mazzo di rose in diretta https://t.co… - fanpage : Una bellissima sorpresa a #Mattino5 per Federica Panicucci, il suo fidanzato le manda un mazzo di rose in diretta - miettmoncler : RT @kwelnaes: ciao a tutti questa è l’ultima solo perché me l’ha chiesta marco bacini alla prossima - kwelnaes : ciao a tutti questa è l’ultima solo perché me l’ha chiesta marco bacini alla prossima -