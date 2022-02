Incidente nel weekend, Napoli e Portici pregano per Marta: “Serve sangue, aiutateci” (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ in fin di vita all’Ospedale del Mare di Ponticelli Marta Borrelli, 25 anni, giovane di Portici. La ragazza, venerdì all’alba, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale in via Benedetto Cozzolino. Ora ha bisogno di trasfusioni di sangue e i familiari chiedono aiuto. Portici e Napoli pregano per Marta Borrelli La dinamica dell’Incidente è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ in fin di vita all’Ospedale del Mare di PonticelliBorrelli, 25 anni, giovane di. La ragazza, venerdì all’alba, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale in via Benedetto Cozzolino. Ora ha bisogno di trasfusioni die i familiari chiedono aiuto.perBorrelli La dinamica dell’è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

