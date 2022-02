Governo: Letta, “Bene che vada avanti con questa maggioranza” (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA – “Io sostengo che è Bene che questo Governo vada avanti con questa maggioranza che lo sostiene, che questa ampia maggioranza sia un fatto positivo”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante la presentazione del libro su Sergio Mattarella ‘L’uomo delle regole’, di Nicola Graziani, a Roma. Per quanto riguarda la legge elettorale “credo – aggiunge l’esponente Dem – che debba essere una discussione che veda tutti protagonisti e se c’è un clima positivo che matura se ne vedranno le conseguenze, non ci devono essere forzature di un tipo o dell’altro. Vedo tutte le difficoltà, vedo la necessità, perché l’attuale legge è orribile, ma vedo tutta le difficoltà. Non ne voglio fare una bandiera, se ne discuterà e la discussione ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA – “Io sostengo che èche questoconche lo sostiene, cheampiasia un fatto positivo”. Lo ha detto il segretario del Pd Enricodurante la presentazione del libro su Sergio Mattarella ‘L’uomo delle regole’, di Nicola Graziani, a Roma. Per quanto riguarda la legge elettorale “credo – aggiunge l’esponente Dem – che debba essere una discussione che veda tutti protagonisti e se c’è un clima positivo che matura se ne vedranno le conseguenze, non ci devono essere forzature di un tipo o dell’altro. Vedo tutte le difficoltà, vedo la necessità, perché l’attuale legge è orribile, ma vedo tutta le difficoltà. Non ne voglio fare una bandiera, se ne discuterà e la discussione ...

