"Salvador Dalì. Yo soy un genio!" (Di domenica 13 febbraio 2022) Oggi alle ore 18, al Teatro Ghirelli va in scena un viaggio nella vita di Salvador Dalì, il celebre artista spagnolo, attraverso i suoi diari e le sue lettere: . Dal racconto dei suoi anni giovanili a Figueras agli incontri a Parigi con Mirò e Freud, dall'apprendistato all'Accademia di Madrid alle esperienze cinematografiche con Buñuel, e poi il suo dandismo sfrenato, il cibo, il Parsifal, le lettere senza risposta con Picasso e quelle cariche di ammirazione per Garcia Lorca, gli orrori della guerra, la Spagna, il grande amore della vita, Gala… Fanno da contrappunto alla narrazione brani classici per chitarra di Villa Lobos, Torroba, Zequinha de Abreu, Tarrega, nonché incursioni di standard jazz come Blue Moon e All of me. è uno studio sulle potenzialità della forma lettura in combinazione all'azione scenica e alla musica. Una narrazione letteraria ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvador Dalì Le maschere invadono Venezia per il Carnevale del futuro "Remember the future", "Ricorda il futuro" (da una citazione di Salvador Dalì: "Più di tutto mi ricordo il futuro") è il titolo scelto per l'edizione 2022 del Carnevale di Venezia , che ha aperto i battenti questo sabato. Circa 50mila persone hanno invaso la ...

L'amore secondo Boccaccio è in mostra nella casa - museo ... ospita fra l'altro una biblioteca da oltre 3500 volumi con traduzioni del Decameron in tutte le lingue e opere antiche, oltre a edizioni illustrate da artisti quali Salvador Dali, l'affresco di ...

