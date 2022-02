Highlights e gol Atalanta-Juventus 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la venticinquesima giornata di. Nella sfida che mette in palio il quarto posto, primo tempo ricco di emozioni ma senza gol, nella ripresa le squadre si allungano ma sono imprecise, arriva però l’episodio nel finale con la punizione violentissima di Malinovskyi per il vantaggio, c’è però il pareggio nel recupero di Danilo. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

