Emanuela Aureli in vacanza a Scicli

Scicli – La bravissima imitatrice Emanuela Aureli in vacanza a Scicli. Diversi gli Sciclitani che hanno visto la Aureli a spasso nelle vie del centro storico di Scicli, prima è stata vista al chiosco della Fontana e poi è stata vista entrare al Comune di Scicli dove ha visitato la stanza del Commissario Montalbano. Emanuela Aureli è già stata in provincia di Ragusa in occasione di alcuni spettacoli al teatro Garibaldi di Modica.

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Aureli L'imitatrice Emanuela Aureli in vacanza a Scicli Scicli - Avvistata prima al Chiosco della Fontana, poi dentro il commissariato di Montalbano al piano terra del Municipio. L'imitatrice Emanuela Aureli (Cesi, Terni, 1973) è in vacanza a Scicli. Emanuela ha esordito in tv nel 1992 con La Corrida , partecipando poi a diversi programmi della Rai: Stasera mi butto…e tre! su Rai 2, ...

Comunicato Stampa: 4° Convegno Nazionale su bullismo e cyberbullismo, U.Di.Con.: 'Lunedì boom di presenze' L'evento, che si terrà in webinar, sarà introdotto da un video a cura di Emanuela Aureli, nota imitatrice ed attrice, e vedrà la partecipazione di numerosi esperti che trasmetteranno ai ragazzi un ...

L'imitatrice Emanuela Aureli in vacanza a Scicli Scicli RagusaNews Emanuela Aureli in vacanza a Scicli Scicli – La bravissima imitatrice Emanuela Aureli in vacanza a Scicli. Diversi gli sciclitani che hanno visto la Aureli a spasso nelle vie del centro storico di Scicli, prima è stata vista al chiosco ...

Tale e quale show, il vincitore è Daniele Quartapelle truccatori, parrucchieri e dei vocal coach, oramai divenuti volti noti al grande pubblico: Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, insieme alla “actor coach” Emanuela Aureli.

