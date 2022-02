Dal Belgio – Denayer si libera a parametro zero: lo segue anche il Napoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Calciomercato Napoli, le ultime notizie arrivano dal Belgio dove si parla del futuro Jason Denayer in uscita dal Lione. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto e secondo Het Nieuwsblad anche il Napoli ha chiesto informazioni. Cristiano Giuntoli sta sondando molto il mercato dei parametri zero, anche perché il nuovo calcio lascia molto spazio a questo tipo di operazioni. I soldi per comprare i cartellini vengono gestiti in maniera sempre più oculata, per questo motivo un giocatore che si svincola a parametro zero è sempre molto conteso. Napoli: Denayer e le altre voci di mercato Il contratto di Jason Denayer scade a giugno del 2022 e la sua permanenza al Lione sempre molto ... Leggi su napolipiu (Di domenica 13 febbraio 2022) Calciomercato, le ultime notizie arrivano daldove si parla del futuro Jasonin uscita dal Lione. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto e secondo Het Nieuwsbladilha chiesto informazioni. Cristiano Giuntoli sta sondando molto il mercato dei parametriperché il nuovo calcio lascia molto spazio a questo tipo di operazioni. I soldi per comprare i cartellini vengono gestiti in maniera sempre più oculata, per questo motivo un giocatore che si svincola aè sempre molto conteso.e le altre voci di mercato Il contratto di Jasonscade a giugno del 2022 e la sua permanenza al Lione sempre molto ...

