The Book of Boba Fett, Ming-Na Wen fa chiarezza sulla seconda stagione (Di sabato 12 febbraio 2022) La star di The Book of Boba Fett Ming-Na Wen ha voluto chiarire i suoi commenti sulla seconda stagione, interpretati in maniera errata dai fan. Ci sarà una seconda stagione di The Book of Boba Fett? Probabilmente, ma non è un'informazione nota al momento, e quanto detto da Ming-Na Wen nei giorni scorsi non è la dimostrazione che sia già stata confermata. A spiegarlo con più chiarezza è la stessa attrice di Fennec Shand, che in uno dei suoi ultimi post aveva utilizzato la dicitura "prima stagione" in riferimento alla serie di Disney+ con protagonista Temuera Morrison. "Siete tutti saltati alle conclusioni sbagliate quando ho detto 'prima ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022) La star di Theof-Na Wen ha voluto chiarire i suoi commenti, interpretati in maniera errata dai fan. Ci sarà unadi Theof? Probabilmente, ma non è un'informazione nota al momento, e quanto detto da-Na Wen nei giorni scorsi non è la dimostrazione che sia già stata confermata. A spiegarlo con piùè la stessa attrice di Fennec Shand, che in uno dei suoi ultimi post aveva utilizzato la dicitura "prima" in riferimento alla serie di Disney+ con protagonista Temuera Morrison. "Siete tutti saltati alle conclusioni sbagliate quando ho detto 'prima ...

