Real Madrid: a giugno partono in tre (Di sabato 12 febbraio 2022) Ultimi mesi al Real Madrid per tre giocatori: secondo la stampa spagnola sono in uscita Gareth Bale, Isco e Marcelo. Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) Ultimi mesi alper tre giocatori: secondo la stampa spagnola sono in uscita Gareth Bale, Isco e Marcelo.

Advertising

marca : ?????? ¡Ancelotti confirma que Benzema llega al partido contra el PSG! - beinsports_FR : ?? Le bilan de Lionel Messi face au Real Madrid - sportli26181512 : Real Madrid: a giugno partono in tre: Ultimi mesi al Real Madrid per tre giocatori: secondo la stampa spagnola sono… - sportli26181512 : #RealMadrid, #Ancelotti raggiunge quota 100 panchine in #Liga: Nella partita contro il #Villarreal il tecnico reggi… - sportface2016 : #Liga, le formazioni ufficiali di #VillarrealRealMadrid: sorpresa Bale, titolare anche Marcelo -