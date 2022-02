Michela e Omar | argento per l’Italia nello snowboard

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 febbraio 2022) Olimpiadi invernali 2022. Visintin e Moioli hanno vinto la medaglia d’snowdboard a squadre miste di specialità. Il team azzurro superato da quello Usa, con Nick Baumgartner e la neo campionessa olimpica Lindsey Jacobellis, 76 anni in due. Terzo posto per il Canada con Eliot Grondin e Meryeta Odine. Quarto il team di Italia 2 composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano. Visintin-Moioli hanno mancato per 20 centesimi l’oro, il secondo equipaggio azzurro Sommariva-Carpano cercava un bel bronzo, con la Carpano che addirittura ad un certo punto con un salto è caduta sulla schiena della Odin. La Moioli è prontamente passata in vantaggio grazie ai 4 centesimi di ritardo di Visintin: ma Jacobellis, forte nell’individuale, non ha mollato raggiungendola e poi superandola. Nelle ultime curve la statunitense ha recuperato lo spazio sufficiente ...