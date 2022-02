Covid oggi Toscana, 3.738 contagi: bollettino 12 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.738 i nuovi contagi registrati in Toscana oggi, 12 febbraio 2022, secondo dati e numeri del bollettino anticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani. Eseguiti 37.082 test di cui 10.435 tamponi molecolari e 26.647 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,08% (58,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati: 8.492.626 di cui 2.221.735 dosi booster L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.738 i nuoviregistrati in, 122022, secondo dati e numeri delanticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani. Eseguiti 37.082 test di cui 10.435 tamponi molecolari e 26.647 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,08% (58,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati: 8.492.626 di cui 2.221.735 dosi booster L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

