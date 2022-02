Classifica Fimi: domina Sanremo. Brividi di Mahmood e Blanco è il singolo più venduto, seguito da Irama. Rkomi primo tra gli album (Di sabato 12 febbraio 2022) Mahmood e Blanco Anche quest’anno il Festival di Sanremo ha influenzato le Classifiche Fimi degli album e dei singoli più venduti. A poco meno di una settimana dalla conclusione della kermesse canora, la top 20 dei singoli è dominata dalla kermesse, mentre la compilation della manifestazione ha esordito direttamente in terza posizione tra gli album. Successo anche per Rkomi, che ha confermato la prima posizione della scorsa settimana con Taxi Driver, e per Blanco, ancora secondo con Blu Celeste. Nessuna anomalia per Brividi: la canzone di Mahmood e Blanco, vincitrice di Sanremo 2022, è infatti al primo posto dei singoli. Fimi, la ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 febbraio 2022)Anche quest’anno il Festival diha influenzato le Classifichedeglie dei singoli più venduti. A poco meno di una settimana dalla conclusione della kermesse canora, la top 20 dei singoli èta dalla kermesse, mentre la compilation della manifestazione ha esordito direttamente in terza posizione tra gli. Successo anche per, che ha confermato la prima posizione della scorsa settimana con Taxi Driver, e per, ancora secondo con Blu Celeste. Nessuna anomalia per: la canzone di, vincitrice di2022, è infatti alposto dei singoli., la ...

GFucci58 : RT @Christi34772978: #ognivoltaècosi 13esima in classifica fimi senza appoggio dello streaming. #emma #Sanremo2022 #Spotify Ascoltiamo:… - BiasiErika : RT @Alfonsodv16__: Emma alla 13^ posizione della classifica @FIMI_IT Molto bene. Considerando che, a differenza dei primi 12 che la preced… - robymallo : Classifica Fimi: domina Sanremo. Brividi di Mahmood e Blanco è il singolo più venduto, seguito da Irama. Rkomi prim… - icarvsplume : RT @Christi34772978: #ognivoltaècosi 13esima in classifica fimi senza appoggio dello streaming. #emma #Sanremo2022 #Spotify Ascoltiamo:… - giedre22086048 : RT @Christi34772978: #ognivoltaècosi 13esima in classifica fimi senza appoggio dello streaming. #emma #Sanremo2022 #Spotify Ascoltiamo:… -