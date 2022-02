Spray al peperoncino in una scuola di Verona: 13 studenti intossicati, uno è ricoverato in codice rosso (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tredici persone sono finite in ospedale, una in codice roso, dopo che stamattina in un’aula di un’istituto professionale per estetisti, era stato spruzzato Spray al peperoncino a Verona. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che sta facendo accertamenti sull’esatta dinamica dell’accaduto. Le studentesse, tutte minorenni, sono state portate al pronto soccorso. Uno studente in gravi condizioni ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, altri due sono in codice giallo, mentre 10 studenti sono stati curati per sintomi più lievi. Le cure sono state prestate anche al Policlinico di Borgo Roma. La scuola è stata inizialmente evacuata per effettuare l’intervento, poi la situazione è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tredici persone sono finite in ospedale, una inroso, dopo che stamattina in un’aula di un’istituto professionale per estetisti, era stato spruzzatoal. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che sta facendo accertamenti sull’esatta dinamica dell’accaduto. Le studentesse, tutte minorenni, sono state portate al pronto soccorso. Uno studente in gravi condizioni ed è statoinall’ospedale di Borgo Trento, altri due sono ingiallo, mentre 10sono stati curati per sintomi più lievi. Le cure sono state prestate anche al Policlinico di Borgo Roma. Laè stata inizialmente evacuata per effettuare l’intervento, poi la situazione è ...

