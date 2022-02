Sicurezza dei droni. All’aeroporto di Grottaglie parte il progetto ACROSS (Di venerdì 11 febbraio 2022) Al via presso l’Aeroporto di Grottaglie in Puglia, la fase di test del progetto ACROSS volto allo sviluppo di tecnologie – a terra e a bordo – che rendano sicuri ed efficienti le operazioni di volo dei droni a bassa quota. Cofinanziato dal MIUR e sovvenzionato dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il progetto vede il coordinamento in questa fase di test di Aeroporti di Puglia e la partecipazione della capofila IDS Ingegneria Dei Sistemi SpA, di Exprivia, di TopView – UAS Engineering, dell’Università del Salento e dell’Università di Bologna. Nel progetto viene data particolare attenzione allo spazio aereo che circonda gli aeroporti e le aree sensibili in generale, per le quali è necessaria l’autorizzazione ad accedere. “Siamo particolarmente soddisfatti ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 11 febbraio 2022) Al via presso l’Aeroporto diin Puglia, la fase di test delvolto allo sviluppo di tecnologie – a terra e a bordo – che rendano sicuri ed efficienti le operazioni di volo deia bassa quota. Cofinanziato dal MIUR e sovvenzionato dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, ilvede il coordinamento in questa fase di test di Aeroporti di Puglia e lacipazione della capofila IDS Ingegneria Dei Sistemi SpA, di Exprivia, di TopView – UAS Engineering, dell’Università del Salento e dell’Università di Bologna. Nelviene data particolare attenzione allo spazio aereo che circonda gli aeroporti e le aree sensibili in generale, per le quali è necessaria l’autorizzazione ad accedere. “Siamo particolarmente soddisfatti ...

Aerospazio: droni, a Grottaglie progetto su sicurezza volo Il gruppo Exprivia ha messo a disposizione software che raccolgono dati in tempo reale per valutare i rischi del malfunzionamento dei droni in fase di volo ... attraverso la definizione di procedure ...

