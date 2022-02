Shell | accordo con Pad Multienergy | torna in Italia con 500 distributori

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Milano, 11 feb. (Adnkronos) -espande la sua presenza nel mercato della mobilità incon un contratto di retail brand licence siglato con Pad, operatore attivo nella distribuzione e commercializzazione di carburanti, che utilizzerà il marchiosulla propria rete. Secondo l', Pad Multinenergy svilupperà oltre 500 stazioni di servizio, riportando il brandsulla rete stradalena. L'inaugurazione del primo punto vendita è prevista a marzo e, nell'arco dei prossimi mesi, seguiranno le altre aperture.e Pad, oltre ai prodotti tradizionali, introdurranno gradualmente sulla rete nuovi carburanti a basse emissioni, come Biofuels, Gnl (Gas Naturale Liquefatto) e punti di ricarica ...

Advertising

QuotidianoEnerg : . @Shell, la “conchiglia” torna sulle strade italiane. Accordo con Pad Multienergy. I dettagli della presentazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Shell accordo

Il Sannio Quotidiano

...autorizzate a sviluppare il giacimento di gas Aphrodite - Yishai non raggiungeranno un... Delek Drilling, Chevron estanno sviluppando il giacimento Aphrodite a Cipro, mentre Israele ...... la francese Engie, l'anglo - olandesee l'austriaca Omv. Il gasdotto è stato completato a ... Inoltre, molti analisti non sono d'sui vantaggi economici e ambientali di Nord Stream. Un ...Secondo l’accordo, Pad Multinenergy svilupperà oltre 500 stazioni di servizio, riportando il brand Shell sulla rete stradale italiana. L’inaugurazione del primo punto vendita è prevista a marzo e, ...Non stazioni ma Mobility Sites Ma andiamo con ordine: il progetto di rientro di Shell sul mercato italiano dei carburanti è figlio di un accordo di licensing fra Shell e PAD Multienergy, operatore ...