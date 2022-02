Grillo esce dall’hotel a Roma e ironizza: “Va tutto bene. Mi usano un po’ come un condom per la protezione del Movimento” – Video (Di venerdì 11 febbraio 2022) Beppe Grillo uscendo dall’hotel Parco dei Principi a Roma, dopo gli incontri del 10 febbraio, prima con l’avvocato Giannavei, poi con Luigi Di Maio, i capogruppo pentastellati e quindi con Virginia Raggi e Giuseppe Conte, ironizza con i giornalisti. “come va? Va tutto bene. Mi usano un po’ come condom per la protezione del Movimento. E quindi devo dire che inizia bene e finirà ancora meglio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) BeppeuscendoParco dei Principi a, dopo gli incontri del 10 febbraio, prima con l’avvocato Giannavei, poi con Luigi Di Maio, i capogruppo pentastellati e quindi con Virginia Raggi e Giuseppe Conte,con i giornalisti. “va? Va. Miun po’per ladel. E quindi devo dire che iniziae finirà ancora meglio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

