Gli ascolti non certificati di Dazn inguaiano la Serie A Juventus penalizzata

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Calcio, il caossui diritti tv ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. In base al decreto Lotti è noto che l’8% dei diritti tv raccolti dalla LegaA andrà ripartito secondo glitelevisivi dei match di ciascun club. Si parla, quindi, di circa 90 milioni di euro che le squadre diA, alla fine del campionato, si spartiranno proporzionalmente secondo la graduatoria delle loro audience in tv. Per misurare quelle audience, tuttavia, come da recente delibera dell’Agcom, «per la stagione sportiva 2021/2022 il dato di ascolto degli eventi diffusi dacui fare riferimento ai fini del riparto delle risorse di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 9/2008 è il dato rilasciato dalla società Auditel». Si apre a questo punto un grande problema, che vedrà, per esempio, la ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Antivirus. “Ranucci è il virus che divora la Rai” (Libero, 2.2). Fa troppi ascolti, mettend… - Raiofficialnews : Gli #AscoltiTv della quarta serata di #Sanremo2022 ?? - enterorgermin : RT @cherrybovd: quando la gente si chiede perché gli ascolti di alcuni programmi siano aumentati così tanto #propagandalive @Tananai5 https… - _DAGOSPIA_ : LA RETTIFICA DI DAZN IN MERITO ALL’ARTICOLO DI ‘ITALIA OGGI’: PER QUANTO RIGUARDA GLI ASCOLTI LA…… - reieetto : #propagandalive aumenta gli ascolti e sappiamo tutti a chi dare i meriti -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ascolti

Come avrà reagito il pubblico a Fosca Innocenti ? Molto bene, vedendotv di ieri 11 febbraio 2022 . Entrambe le programmazioni sono partite bene, ma stando ai numeri pare che l'abbia ...Uno scontro tra generi che evidenza un buon esordio sia per il ritorno del talent mascherato dedicato alla canzone di Milly Carlucci , che per la fiction con Vanessa Incontrada .tv in prime time di ieri venerdì 11 febbraio 2022 devono essere raccontati dal valore assoluto degli spettatori. La serie tv su Canale 5 Fosca Innocenti - che vede al fianco dell'attrice ...La società AGB Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell’abitazione e alla linea telefonica, che ...Come avrà reagito il pubblico a Fosca Innocenti? Molto bene, vedendo gli ascolti tv di ieri 11 febbraio 2022. Entrambe le programmazioni sono partite bene, ma stando ai numeri pare che l’abbia ...