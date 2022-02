Advertising

sportli26181512 : Genoa, programmate le sfide contro Inter ed Empoli: Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha reso noti orari, date… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa programmate

Calciomercato.com

per domani le ...Le escursioni per la stagione estiva non sono state, ha detto il rappresentante dell'... (AGW) Ambasciatore di Genova nel Mondo (Incaricato Onorario) (AGW) " Ambassador ofin the World,...Domenica 13 alle ore 12:30 sarà la volta di Milan-Sampdoria, alle 15:00 si affronteranno in contemporanea Hellas Verona-Udinese, Genoa-Salernitana e Empoli-Cagliari seguite alle 18:00 da Sassuolo-Roma ...Genoa-Inter venerdì 25 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN. Salernitana-Bologna sabato 26 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN. Empoli-Juventus sabato 26 febbraio ore 18 – ...