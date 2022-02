Con l’estate si spegne l’ultimo semaforo sulla provinciale 91 della Valle Calepio (Di venerdì 11 febbraio 2022) La conferma arriva dalla Provincia, via l’impianto lungo l’asse che si collega al Basso Sebino e a lago Opera attesa da decenni. Il vicesindaco: «Durante i lavori che dureranno circa due mesi la strada non sarà bloccata». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 11 febbraio 2022) La conferma arriva dalla Provincia, via l’impianto lungo l’asse che si collega al Basso Sebino e a lago Opera attesa da decenni. Il vicesindaco: «Durante i lavori che dureranno circa due mesi la strada non sarà bloccata».

Advertising

fiorda_annalisa : RT @Cinguetterai_: Si vede che hanno girato #DocNelleTueMani2 l’estate scorsa perché ballano “Jerusalema”. Ora ballerebbero “con le mani,… - yoursincerelyss : @94FratStyles e non vedo l’ora di farlo con te davvero però io voglio andarci quest’estate e sapere che ci sarebbe… - steeqaatsy : Arriva quel periodo in cui si deve iniziare a fare i conti con una questione spinosa: lascio crescere i capelli per… - Samu3l3R : @GiulioMarini2 @Corriere @SKyriakidesEU Inutile usare la logica con chi non c'è l'ha e purtroppo governano. Sono du… - tremarnonvoglio : “Mi hai mostrato un mondo che con gli occhi non si può vedere.” sussurri questa mattina, con un sorriso brillante c… -