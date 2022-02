Bronzo a Ghiotto per i 10.000 metri del pattinaggio di velocità

(Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Davideè medaglia dinei 10.000 metri delai Giochi olimpici di Pechino. L'azzurro ha fermato i crono su 12.45,98, nuovo record italiano. Oro allo svedese Nils van der Poel fenomenale al nuovo record del mondo di 12.30,74. Argento all'olandese Patrick Roest (12,44,59). Quella diè la seconda medaglia italiana ai Giochi di Pechino neldopo l'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000., 28 anni, vicentino, portacolori delle Fiamme Gialle, papà da pochi mesi e compagno di Susy, in carriera aveva solo conquistato due ori alle Universiadi di Almaty nel 2017., allenato da Maurizio Marchetto, nell'albo d'oro dei 10.000 ai Giochi olimpici succede ...

