Uomini e Donne, Pinuccia in lacrime: "Mi hanno cacciata dal treno perché non avevo il Super Green Pass". Maria De Filippi: "Non dovevano neanche farti partire"

Ha preso il treno per Roma ignara di avere il Super Green Pass scaduto e poi, dopo esser stata fatta scendere dal treno e multata, è corsa a fare la terza dose per poter poi raggiungere gli studi di Uomini e Donne. È quanto ha fatto Pinuccia, una delle dame del trono over del dating show di Maria De Filippi: è stata lei stessa a raccontarlo in diretta nel corso dell'ultima puntata del programma di Canale 5. "Scaricata e multata: 400 euro non si può fare una cosa del genere a una donna della mia età", ha urlato in lacrime nello studio di Uomini e Donne. Quindi ha spiegato che era salita sul treno a Milano, diretta a Roma, ma all'altezza di Reggio Emilia ...

