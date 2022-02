Speed skating, Pechino 2022: Paesi Bassi dominanti, ma con il ‘trucchetto’ del ghiaccio? (Di giovedì 10 febbraio 2022) 4 ori, 2 argenti e 1 bronzo: è questo il bilancio dello Speed skating dei Paesi Bassi a queste Olimpiadi 2022 di Pechino. Un bilancio provvisorio, destinato certamente ad aumentare, considerando le eccezionali attitudini degli atleti neerlandesi sul ghiaccio. Non si fa una gran scoperta, visto che il pattinaggio velocità in Olanda è considerato alla stessa stregua di una religione e nella terra dei tulipani finanziamenti e attenzioni sono assai improntate sulla valorizzazione di un movimento che può contare su un bacino inesauribile. Ciò premesso, la storia sollevata dallo svedese Nils van der Poel alimenta non pochi dubbi e perplessità. Il riferimento è a quanto escogitato, secondo il campione olimpico dei 5000 metri, dalla delegazione orange in merito allo scienziato ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) 4 ori, 2 argenti e 1 bronzo: è questo il bilancio dellodeia queste Olimpiadidi. Un bilancio provvisorio, destinato certamente ad aumentare, considerando le eccezionali attitudini degli atleti neerlandesi sul. Non si fa una gran scoperta, visto che il pattinaggio velocità in Olanda è considerato alla stessa stregua di una religione e nella terra dei tulipani finanziamenti e attenzioni sono assai improntate sulla valorizzazione di un movimento che può contare su un bacino inesauribile. Ciò premesso, la storia sollevata dallo svedese Nils van der Poel alimenta non pochi dubbi e perplessità. Il riferimento è a quanto escogitato, secondo il campione olimpico dei 5000 metri, dalla delegazione orange in merito allo scienziato ...

Advertising

OA_Sport : #SPEEDSKATING Pioggia di medaglie dei Paesi Bassi, ma la questione sollevata da Nils van der Poel inquiesta: ghiacc… - infoitsport : Speed skating, Francesca Bettrone tuona: 'Fontana ha ragione! La Federazione fa smettere gli atleti' - ellesupersonic : RT @Nocioz: Per la prima volta l'Italia va a medaglia in 7 discipline diverse alle olimpiadi invernali: speed skating, short track, slittin… - Nocioz : Per la prima volta l'Italia va a medaglia in 7 discipline diverse alle olimpiadi invernali: speed skating, short tr… - OA_Sport : #SPEEDSKATING Francesca Lollobrigida fatica a mandar giù il quarto posto, ma il significativo miglioramento cronome… -