Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - fisco24_info : Pechino 2022, niente SuperG per Sofia Goggia: (Adnkronos) - In programma domani a Yanging. Il quartetto italiano in… - andreastoolbox : Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Sofia Goggia non parteciperà al SuperG femminile | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Poi Innerhofer in combinata, il debutto di Grassl nel pattinaggio di figura e il ritorno del curling nel torneo a squadre maschile Sono 10 le discipline di scena il 10 febbraio ai Giochi di: ...Sofia Goggia rinuncia al SuperG in programma domani alle 11 locali (4 del mattino in Italia). La campionessa olimpica di discesa, arrivata alunedì scorso per provare a recuperare dall'infortunio a Cortina del 23 gennaio, è tornata sugli sci in questi giorni a Yanqing per fare qualche porta e capire "passo dopo passo" a che punto è.PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia non disputerà il super-G femminile in programma domani ai Giochi Invernali di Pechino. La bergamasca è arrivata in Cina a inizio settimana, dopo aver recupera ...(NEVEITALIA.IT) 09 febbraio 2022 a. a. a. "Stare bene è ancora un miraggio": Sofia Goggia, sciatrice e già campionessa olimpica italiana, sta provando a rimettersi in forze per gareggiare ai Giochi di ...