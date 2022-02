Il Principe Carlo positivo al Covid-19: è la seconda volta per l’erede al trono inglese, le sue condizioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Principe Carlo, primogenito della Regina Elisabetta II e quindi primo nella linea di successione per il trono britannico, è risultato positivo al Covid-19. Per il 73enne erede si tratta della seconda volta: si era già ammalato a marzo del 2020, ora un nuovo contagio. L’annuncio è arrivato tramite Twitter e sono state anche chiarite le condizioni del Principe Carlo. Principe Carlo positivo al Covid-19: è in isolamento La notizia è stata diffusa dall’account ufficiale di Clarence House, la residenza ufficiale del Principe di Galles e della Duchessa di Cornovaglia, Camilla. Qui si legge: “Questa mattina il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il, primogenito della Regina Elisabetta II e quindi primo nella linea di successione per ilbritannico, è risultatoal-19. Per il 73enne erede si tratta della: si era già ammalato a marzo del 2020, ora un nuovo contagio. L’annuncio è arrivato tramite Twitter e sono state anche chiarite ledelal-19: è in isolamento La notizia è stata diffusa dall’account ufficiale di Clarence House, la residenza ufficiale deldi Galles e della Duchessa di Cornovaglia, Camilla. Qui si legge: “Questa mattina il ...

Advertising

telodogratis : Covid Gb oggi, principe Carlo positivo per la seconda volta - PoloRiccardino : RT @sulsitodisimone: Covid Gb oggi, principe Carlo positivo per la seconda volta - Luoko4 : RT @Agenzia_Ansa: Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House #ANSA… - Miti_Vigliero : RT @sulsitodisimone: Covid Gb oggi, principe Carlo positivo per la seconda volta - GraziaAmelia : RT @Agenzia_Ansa: Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House #ANSA… -