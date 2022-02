“Gonfia come un pallone”: dopo Emma Marrone, anche Belen Rodriguez diventa vittima di body shaming | VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non erano passate neanche 24 ore dalla giusta indignazione per il body shaming nei confronti di Emma Marrone, “rea” di aver utilizzato delle calze a rete ritenute “eccessive” per la sua “gamba importante”. Neanche un giorno per sprofondare di nuovo nella classica dialettica da bar che condiziona, sempre più, il mondo dei social. vittima di questa assurda dinamica, da ieri sera, è stata Belen Rodriguez per la sua partecipazione, come conduttrice insieme a Teo Mammucari, a “Le Iene”. “Essere una Iena significa essere dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo” Benvenuta in famiglia Belen! pic.twitter.com/SbsxF0cVf3 — Le Iene (@redazioneiene) February ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non erano passate ne24 ore dalla giusta indignazione per ilnei confronti di, “rea” di aver utilizzato delle calze a rete ritenute “eccessive” per la sua “gamba importante”. Neun giorno per sprofondare di nuovo nella classica dialettica da bar che condiziona, sempre più, il mondo dei social.di questa assurda dinamica, da ieri sera, è stataper la sua partecipazione,conduttrice insieme a Teo Mammucari, a “Le Iene”. “Essere una Iena significa essere dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sachiederlo” Benvenuta in famiglia! pic.twitter.com/SbsxF0cVf3 — Le Iene (@redazioneiene) February ...

