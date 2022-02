GF Vip: Alex Belli, l’ingresso è a rischio, scandalo clamoroso in corso [VIDEO] (Di giovedì 10 febbraio 2022) clamoroso scandalo travolge la produzione del GF Vip: un concorrente ha ammesso di sapere già come procederà il copione di Alex Belli. Alex Belli (fonte youtube)Il ritorno dell’attore Alex Belli all’interno della casa del GF Vip è previsto per il prossimo lunedì, durante un blocco del prime time appositamente dedicato. Si prevede una puntata decisamente scoppiettante, considerando che l’ex concorrente sarà costretto a confrontarsi con la moglie Delia e l’amica (con benefit) Soleil Sorge. Le due donne sembrano finalmente aver raggiunto una tregua: lo status quo verrà però infranto con l’avvento dell’attore, figliol prodigo del reality. Nelle ultime ore, però, l’ingresso di Alex è minacciato da un sensazionale ... Leggi su specialmag (Di giovedì 10 febbraio 2022)travolge la produzione del GF Vip: un concorrente ha ammesso di sapere già come procederà il copione di(fonte youtube)Il ritorno dell’attoreall’interno della casa del GF Vip è previsto per il prossimo lunedì, durante un blocco del prime time appositamente dedicato. Si prevede una puntata decisamente scoppiettante, considerando che l’ex concorrente sarà costretto a confrontarsi con la moglie Delia e l’amica (con benefit) Soleil Sorge. Le due donne sembrano finalmente aver raggiunto una tregua: lo status quo verrà però infranto con l’avvento dell’attore, figliol prodigo del reality. Nelle ultime ore, però,diè minacciato da un sensazionale ...

