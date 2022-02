Ester Ledecka e Shaun White a caccia di un poker (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lui sta con un «vampiro» e lei è «la donna che visse (e vinse) due volte. Anzi ormai tre». Entrambi vanno a caccia di un poker nelle loro carriere da leggenda. E lo fanno in una delle notti olimpiche più bollenti di Pechino 2022. Shaun White, a 35 anni, è la leggenda californiana dell’halfpipe dello snowboard: è uno degli atleti più vincenti di sempre, ha sposato l’attrice Nina Dobrev di Vampire diaries e scende in pista stanotte per le sue gare olimpiche d’addio. A Ester Ledecka toccherà, poco dopo quando, sulle piste di Yanqing andrà in scena il superG. Eppure anche lei si intende di snowboard, eccome. Ester Ledecka va veloce, dalla tavola agli sci Bionda e volitiva, ha 26 anni, viene da Praga e va veloce sia con la tavola, sia con gli sci. Tre ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lui sta con un «vampiro» e lei è «la donna che visse (e vinse) due volte. Anzi ormai tre». Entrambi vanno adi unnelle loro carriere da leggenda. E lo fanno in una delle notti olimpiche più bollenti di Pechino 2022., a 35 anni, è la leggenda californiana dell’halfpipe dello snowboard: è uno degli atleti più vincenti di sempre, ha sposato l’attrice Nina Dobrev di Vampire diaries e scende in pista stanotte per le sue gare olimpiche d’addio. Atoccherà, poco dopo quando, sulle piste di Yanqing andrà in scena il superG. Eppure anche lei si intende di snowboard, eccome.va veloce, dalla tavola agli sci Bionda e volitiva, ha 26 anni, viene da Praga e va veloce sia con la tavola, sia con gli sci. Tre ...

Advertising

FPaffy : Pechino 2022: leggendario bis #Ledecka in snowboard. Per Ledecka sci o snowboard non fa differenza, a breve la vedr… - Rolfi39 : RT @repubblica: Ester Ledecka regina del parallelo, l'oro è ancora suo [dalla nostra inviata Alessandra Retico] - repubblica : Ester Ledecka regina del parallelo, l'oro è ancora suo [dalla nostra inviata Alessandra Retico] - Luxgraph : Pechino 2022, snowboard: Ester Ledecka si conferma campionessa - SportPassionNet : Roland #Fischnaller quarto nel PGS olimpico oro per Ester #Ledecka e Benjamin #Karl -