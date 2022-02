Ardea | Sindaco contro Gualtieri | chiudere la discarica

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Amministrazione comunale dicontinua a mettere in atto ogni iniziativa utile per la tutela dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alladi Roncigliano, sita nel territorio di Albano Laziale al confine con le frazioni di Villaggiotino, Villaggio Valle Gaia, Montagnano e Montagnanello, e per arrivare alla chiusura definitiva dell’invaso. In particolare, è stata disposta l’impugnativa dell’ordinanza firmata lo scorso 11 gennaio 2022 dalmetropolitano di Roma Capitale, Roberto, attraverso la quale è stata disposta la proroga dell’Ordinanza di luglio 2021 con la quale l’exMetropolitano Virginia Raggi aveva sancito la ripresa dei conferimenti di rifiuti nelladi Roncigliano, dirottando nel VII invaso la ...

Roma " L'Amministrazione Comunale di continua a mettere in atto ogni iniziativa utile per la tutela dei cittadini residenti nelle ... dell'Ordinanza firmata lo scorso 11 gennaio 2022 dal... L'Amministrazione comunale di Ardea continua a mettere in atto ogni iniziativa utile per la tutela dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alla discarica di Roncigliano, sita nel territorio di Al ...