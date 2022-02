Referendum, Più Europa: noi Sì a tutti i quesiti. E gli altri? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Più Europa è per il Sì a tutti gli otto Referendum che stanno per passare al vaglio della Corte Costituzionale: quello per la legalizzazione della cannabis, quello per la legalizzazione dell'eutanasia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Piùè per il Sì agli ottoche stanno per passare al vaglio della Corte Costituzionale: quello per la legalizzazione della cannabis, quello per la legalizzazione dell'eutanasia ...

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Più Referendum, Più Europa: noi Sì a tutti i quesiti. E gli altri? Così Della Vedova ha spiegato perché Più Europa farà campagna per i referendum, auspicando che la Consulta dia il via libera a tutti i quesiti, firmati da milioni di cittadini."Più Europa è per tutti ...

Nuovo rinvio per il testo sul 'fine vita'. La maggioranza resta divisa Sul lavoro del Parlamento 'incombe' il referendum promosso dall'Associazione Coscioni: si attende ... Un testo definito 'assolutamente insufficiente' da Riccardo Magi, presidente di Più Europa. È di ...

Così Della Vedova ha spiegato perché Più Europa farà campagna per i referendum, auspicando che la Consulta dia il via libera a tutti i quesiti, firmati da milioni di cittadini. "Più Europa è per tutti ..." Sul lavoro del Parlamento 'incombe' il referendum promosso dall'Associazione Coscioni: si attende ... Un testo definito 'assolutamente insufficiente' da Riccardo Magi, presidente di Più Europa. È di ...