Il curling azzurro si gode lo storico oro "Strameritato" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Notte quasi insonne per l'adrenalina, la medaglia tenuta stretta lì accanto e festeggiamenti rinviati al ritorno in Italia, assieme alle famiglie che li hanno sostenuti da casa. Per Stefania Costantini e Amos Mosaner il giorno dopo il trionfo al Cubo di ghiaccio è quello della consapevolezza. Undici partite, undici vittorie e il titolo olimpico nel doppio misto, primo podio assoluto nella storia dei Giochi per il curling italiano. La coppia azzurra fa tappa a Casa Italia a Pechino per ricevere il giusto tributo: flash, interviste, foto anche col personale cinese dell'albergo che si è appassionato alle loro imprese. "Non siamo abituati ad avere questa visibilità", confessa il 26enne trentino che già al mattino è tornato sul ghiaccio per iniziare gli allenamenti con la squadra maschile.

Eurosport_IT : Come luccica quella medaglia sul nostro azzurro ?????????? #Beijing2022 #curling #Olympics - Coninews : Tutti in festa per il #curling azzurro! ???????? #ItaliaTeam #Beijing2022 @fisg_it - Eurosport_IT : DOMINIO AZZURRO! ?? Stefania Constantini e Amos Mosaner rullano la Svezia in semifinale (8-1) e ottengono la decima… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Il curling azzurro si gode lo storico oro “Strameritato” - - MasterblogBo : PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Notte quasi insonne per l’adrenalina, la medaglia tenuta stretta lì accanto e festeggi… -