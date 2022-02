Greta Gila, la modella cambiata per una narcos e accusata di traffico di droga: ora chiede un risarcimento allo Stato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Scambiata per una narcos e accusata di traffico di droga, ora la modella Greta Gila, nota anche per aver vinto il titolo di Miss Ungheria, chiede allo Stato italiano un risarcimento di 100 mila euro per i 74 giorni ingiustamente trascorsi in carcere. Sembra il plot di una serie di Netflix e invece è una storia vera quella che ha per protagonista la top model ungherese, vittima nel 2019 di errore che gli ha cambiato per sempre l’esistenza. “Oggi sono traumatizzata, non riesco a prendere l’aereo e ho smesso di fare la modella. Non sento più fiducia nel prossimo e questo è il motivo per cui non posso più accettare un incarico da modella: penso che magari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sper unadidi, ora la, nota anche per aver vinto il titolo di Miss Ungheria,italiano undi 100 mila euro per i 74 giorni ingiustamente trascorsi in carcere. Sembra il plot di una serie di Netflix e invece è una storia vera quella che ha per protagonista la top model ungherese, vittima nel 2019 di errore che gli ha cambiato per sempre l’esistenza. “Oggi sono traumatizzata, non riesco a prendere l’aereo e ho smesso di fare la. Non sento più fiducia nel prossimo e questo è il motivo per cui non posso più accettare un incarico da: penso che magari ...

