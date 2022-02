Emma e la polemica sul body shaming, Davide Maggio attacca: “Vergognati”. Ecco cos’è successo tra i due (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La polemica sul body shaming contro Emma Marrone non si placa. Il giornalista Davide Maggio, dopo la dichiarazione in un video “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete” rivolta alla cantante in gara al Festival di Sanremo 2022, oggi torna all’attacco con un tweet, in risposta alle storie su Instagram della stessa Emma Marrone: “Mi fa tanta tenerezza – scrive Davide Maggio -, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Vergognati“. Ma partiamo con ordine e cerchiamo di capire cos’è successo tra Emma Marrone e Davide Maggio. polemica ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) LasulcontroMarrone non si placa. Il giornalista, dopo la dichiarazione in un video “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete” rivolta alla cantante in gara al Festival di Sanremo 2022, oggi torna all’attacco con un tweet, in risposta alle storie su Instagram della stessaMarrone: “Mi fa tanta tenerezza – scrive-, punta sulper giustificare semplicemente una scelta di stile.“. Ma partiamo con ordine e cerchiamo di capiretraMarrone e...

