Del Potro in lacrime si arrende a Delbonis: ora si ritira? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ormai al termine di una carriera funestata dagli infortuni, Juan Martin del Potro cede per 6 - 1, 6 - 3 contro Federico Delbonis al primo turno dell'Argentina Open: Del Potro ha detto di voler ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ormai al termine di una carriera funestata dagli infortuni, Juan Martin delcede per 6 - 1, 6 - 3 contro Federicoal primo turno dell'Argentina Open: Delha detto di voler ...

