Calcio: Dionisi 'Difficile ma Sassuolo in semifinale sarebbe un sogno' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il tecnico neroverde "Possiamo mettere in difficoltà la Juventus" REGGIO EMILIA - "Sono convinto che, facendo il massimo, possiamo mettere in difficoltà la Juve. È Difficile, è quasi impossibile, ma ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il tecnico neroverde "Possiamo mettere in difficoltà la Juventus" REGGIO EMILIA - "Sono convinto che, facendo il massimo, possiamo mettere in difficoltà la Juve. È, è quasi impossibile, ma ...

