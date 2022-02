30 anni vergine | come superare ansia e inadeguatezza

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da adolescenti non è il caso di farne un dramma, ma arrivate alla soglia dei trenta la verginità comincia a diventare ingombrante. Persino quando si tratta di una scelta consapevole è difficile scrollarsi di dosso la sensazione di essere rimaste indietro rispetto alle altre,se si fosse saltato un rito di passaggio che permette di sentirsi pienamente adulte. Figuriamoci quando a decidere è stato il caso: a volte non c’è un motivo preciso per cui si rimanda la prima volta, semplicemente non è ancora successo. Magari il grande amore non è mai arrivato, o magari non si è mai sentita l’esigenza di cercarlo. C’è chi ha dato la priorità prima allo studio e poi alla carriera, decidendo di mettere da parte gli appuntamenti e dedicando tutto il tempo libero agli amici o ai propri hobby. Oppure qualche appuntamento sporadico c’è stato, ma non si è mai riuscite a entrare in ...