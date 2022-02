Stop mascherine all'aperto dall'11. Oggi 415 morti. In calo anche i ricoveri pediatrici

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'andamento della pandemia, come ogni martedì, mostra la curva dei contagi di nuovo in salita rispetto ai dati del fine settimana.i nuovi positivi accertati sono stati 101.864. Calano i...

Advertising

GiovaQuez : Ordinanza Ministero Salute. Dall'11 febbraio al 31 marzo stop mascherine all'aperto (salvo quanto diversamente prev… - repubblica : Mascherine, Speranza ha firmato l'ordinanza: stop all'aperto da venerdi', obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo - fanpage : Venerdì #11febbraio stop alle mascherine obbligatorie all'aperto a prescindere dal colore della regione - ANirospe : RT @laregione: Italia, stop alle mascherine all’aperto tranne in caso di folla - CharlesDalberto : RT @LaStampa: Covid, da venerdì 11 via le mascherine all'aperto. “Ma bisogna averle sempre con sé e indossarle negli assembramenti”. Poi st… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop mascherine

Intanto oggi è uscita l'ordinanza del ministero della Salute che abolisce l'obbligo diall'aperto in tutto il paese a prescindere dal colore della zona dall'11 febbraio al 31 marzo. ...Perché ovviamente restano obbligatorie nei luoghi chiusi (e la novità è che c'è una data di, ..., chi è esentato L'ordinanza precisa che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo ...Stop alle mascherine all’aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Restano invece obbligatorie al chiuso. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute ...Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza e adesso è ufficiale: a partire da venerdì 11 febbraio stop all'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Almeno in parte.