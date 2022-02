Sci di fondo | quando torna in gara Federico Pellegrino? Appuntamento con la team sprint | data | programma | orario | tv e streaming

(Di martedì 8 febbraio 2022) Nella tarda mattinata italiana di oggi, martedì 8 febbraio, lo sci diha visto proseguire ilai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: il quarto titolo ad essere assegnato è stato quello dellatl maschile, che in casa Italia ha vistomettersi al collo la medaglia d’argento. L’azzurro però potrebbe essere impiegato in quattro specialità e tornerà in pista venerdì 11 per la 15 km tc alle 08.00. Terzo impegno dell’azzurro sarà quello di domenica 13 alle 08.00 per la staffetta 4×10 km maschile, infine chiusura mercoledì 16 febbraio alle 11.00 o 11.30 con la semifinale dellaed alle 12.30 con l’eventuale finale. Le gare dello sci dialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in ...

Advertising

TgLa7 : #FedericoPellegrino ha conquistato la medaglia d'argento nello sprint tecnica libera dello sci di fondo alle… - ilpost : Federico Pellegrino ha vinto l’argento nello sci di fondo ai Giochi invernali di Pechino - Agenzia_Ansa : FLASH | Federico Pellegrino ha conquistato la medaglia d'argento nello sprint tecnica libera dello sci di fondo all… - GmaHappymilan : RT @OA_Sport: #SCIDIFONDO Federico Pellegrino si è confermato atleta di altissimo spessore: preparazione ad hoc e grande prestazione quasi… - AlbeChiume : Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d'argento nella gara sprint a tecnica libera dello sci di fondo alle olimp… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Arriva la sesta medaglia ai Giochi Olimpici di Pechino per l' Italia che, grazie a Federico Pellegrino , ha conquistato uno splendido argento nella sprint maschile didi. L'azzurro, bravo a presidiare sempre le posizioni di testa in finale, si è arreso solo al numero uno del movimento Johannes Klaebo , oro davanti al nativo di Aosta e al russo Alexander ...Una medaglia d'argento superlativa, quella conquistata da Federico Pellegrino nella finale olimpica didisprint a Pechino. L'atleta aostano, 31 anni, ha terminato la gara classificandosi ...Le gare dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre ...Argento nel fondo per l’Italia: Federico Pellegrino, il “numero uno” della compagine azzurra dello sci nordico, si è piazzato sul secondo gradino del podio nella prova Sprint, sulla distanza di 1500 ...