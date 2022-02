Safer Internet Day, Consulcesi denuncia: “Anche medici e operatori vittime di aggressioni informatiche” (Di martedì 8 febbraio 2022) Tra hackeraggio delle mail, intromissioni nelle reti e shit storming sui social i medici e gli operatori sanitari si ritrovano a dover fronteggiare un nemico sconosciuto oltre al Covid-19: la rete. Sempre più numerose, infatti, le segnalazioni e le denunce che i legali Consulcesi raccolgono su intromissioni nelle caselle di posta, contenenti informazioni sanitarie riservate, attacchi e minacce tramite social o sulle pagine ufficiali delle cliniche e delle strutture ospedaliere. A dirlo è Consulcesi, il principale network legale a tutela dei camici bianchi. “Si sta delineando un cerchio diabolico in rete delle aggressioni ai medici e agli operatori sanitari che collega il diritto all'oblio all'attacco informatico” commenta Massimo Tortorella Presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Tra hackeraggio delle mail, intromissioni nelle reti e shit storming sui social ie glisanitari si ritrovano a dover fronteggiare un nemico sconosciuto oltre al Covid-19: la rete. Sempre più numerose, infatti, le segnalazioni e le denunce che i legaliraccolgono su intromissioni nelle caselle di posta, contenenti informazioni sanitarie riservate, attacchi e minacce tramite social o sulle pagine ufficiali delle cliniche e delle strutture ospedaliere. A dirlo è, il principale network legale a tutela dei camici bianchi. “Si sta delineando un cerchio diabolico in rete delleaie aglisanitari che collega il diritto all'oblio all'attacco informatico” commenta Massimo Tortorella Presidente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Telefono Azzurro: 'Servono nuove regole per mondo digitale'. Una riflessione in occasione del Safer Inter… - vaticannews_it : #8febbraio #SaferInternetDay In aumento i reati contro i minori. @poliziadistato - Unomattina : Oggi è il “safer internet day”, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, che ormai da anni sancisce l’alleanz… - KasperskyLabIT : Safer Internet Day: bambini sempre più connessi ma poco consapevoli dei rischi #SID2022 #SaferInternetDay… - radiolasernews : SAFER INTERNET DAY 2022: ATTESI OLTRE 200.000 STUDENTI ALLA DIRETTA STREAMING DI CUORICONNESSI -