L'AD RAI FUORTES GONGOLA: MARE FUORI E SANREMO LEADER DELL'ON DEMAND IN ITALIA (Di martedì 8 febbraio 2022) MARE FUORI 3 si farà e alcune puntate sono già state consegnate dagli sceneggiatori. Il motivo di gioia è doppio: la conferma della terza stagione della serie con Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo e il record su Rai Play che assegna il podio dei titoli più visti in ITALIA nell'on DEMAND all'acclamata serie di Rai2 e al Festival di SANREMO, entrambi targati Rai. SANREMO a parte, MARE FUORI è il prodotto video on DEMAND più visto negli ultimi due mesi nel nostro Paese. Così L'AD Rai Carlo FUORTES ascoltato in Vigilanza. Una certificazione che si unisce al coro di sentiment positivi che sono arrivati fino negli Stati Uniti con un articolo celebrativo su Variety. Intanto procedono i lavori per la ...

