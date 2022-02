Infortunio Chiellini | i tempi di recupero

Advertising

Gazzetta_it : Chiellini stop di 20 giorni: ha una lesione muscolare al polpaccio sinistro - DiMarzio : .@juventus, le ultime sull'infortunio di #Chiellini - infoitsport : Juventus, infortunio Chiellini: il comunicato UFFICIALE - infoitsport : Juventus, infortunio Chiellini: salta il derby e la Champions - infoitsport : Juventus e Fantacalcio, infortunio muscolare per Chiellini: ecco quali gare salterà -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Chiellini

... la Juve ha fatto il punto sull'di Giorgio. COMUNICATO ...Giorgioresterà fuori per una ventina di giorni. Il capitano della Juventus ha sostenuto stamani degli esami strumentali al J Medical dai quali è emersa una lesione di basso grado della muscolatura ...Il polpaccio tormenta di nuovo Giorgio Chiellini, che rischia uno stop di almeno una quindicina di giorni: martedì gli esami strumentali chiariranno l'entità dell'infortunio patito domenica sera, ma ...Lesione muscolare per Chiellini: out 20 giorni il capitano bianconero L’infortunio rimediato dal capitano della Juve, gli costerà ...