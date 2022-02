Incidente per Mariano Di Vaio: il video in ambulanza fa preoccupare i fan (Di martedì 8 febbraio 2022) Mariano Di Vaio ha avuto un brutto Incidente mentre stava giovando a padel. Il modello e imprenditore è stato colpito duramente sul naso con una racchetta ed è stato costretto alle cure ospedaliere. Mariano ha postato una storia su Instagram dove con il naso sanguinante si è ripreso in ambulanza mentre si stava recando al pronto soccorso. Il giovane aveva del ghiaccio poggiato sul naso e il viso e le mani sporche di sangue. Una scena che ha mandato nel panico i milioni di followers che lo seguono sui social. Nonostante la paura e immaginiamo il dolore il giovane è riuscito a restare con il sorriso ed ha fatto anche una battuta per tranquillizzare tutti. «Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene» - ha detto. Soltanto qualche ora più tardi Mariano Di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 8 febbraio 2022)Diha avuto un bruttomentre stava giovando a padel. Il modello e imprenditore è stato colpito duramente sul naso con una racchetta ed è stato costretto alle cure ospedaliere.ha postato una storia su Instagram dove con il naso sanguinante si è ripreso inmentre si stava recando al pronto soccorso. Il giovane aveva del ghiaccio poggiato sul naso e il viso e le mani sporche di sangue. Una scena che ha mandato nel panico i milioni di followers che lo seguono sui social. Nonostante la paura e immaginiamo il dolore il giovane è riuscito a restare con il sorriso ed ha fatto anche una battuta per tranquillizzare tutti. «Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene» - ha detto. Soltanto qualche ora più tardiDi ...

