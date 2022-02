Il vittoriese investito da un tram in Portogallo: sta meglio, non è grave (Di martedì 8 febbraio 2022) Vittoria – Il vittoriese, Elio Baglieri Occhipinti, investito da un tram in Portogallo, dove si trovava in vacanza con la famiglia, è ricoverato in ospedale ma non è in gravi condizioni. A darci la notizia è una parente del vittoriese. “Elio, sta meglio – ci scrive una parente – e non è in pericolo di vita. Abbiamo informato anche il sindaco di Vittoria che per primo stamattina ha diffuso la notizia dell’incidente”. Il primo cittadino di Vittoria, Francesco Aiello, stamattina in un post pubblicato su facebook aveva scritto: “Stamattina, mentre si trovava in Portogallo con moglie e figli, un tram ha investito un vittoriese… Elio Baglieri Occhipinti che adesso è in gravissime condizioni. Esprimo costernazione per ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 8 febbraio 2022) Vittoria – Il, Elio Baglieri Occhipinti,da unin, dove si trovava in vacanza con la famiglia, è ricoverato in ospedale ma non è in gravi condizioni. A darci la notizia è una parente del. “Elio, sta– ci scrive una parente – e non è in pericolo di vita. Abbiamo informato anche il sindaco di Vittoria che per primo stamattina ha diffuso la notizia dell’incidente”. Il primo cittadino di Vittoria, Francesco Aiello, stamattina in un post pubblicato su facebook aveva scritto: “Stamattina, mentre si trovava incon moglie e figli, unhaun… Elio Baglieri Occhipinti che adesso è in gravissime condizioni. Esprimo costernazione per ...

Advertising

CorriereRagusa : Vittoriese in vacanza in Portogallo con la famiglia viene investito dal tram. Ora è in ospedale - Vittoria - Corrie… - quotidianodirg : #Cronaca #eliobaglieriocchipinti Vittoriese investito in Portogallo, è gravissimo: era in vacanza… - peppesava : RT @Ragusanews: Vittoriese investito da un tram in Portogallo: è grave - Ragusanews : Vittoriese investito da un tram in Portogallo: è grave - lasiciliait : Investito da un tram in Portogallo mentre era in vacanza con la famiglia, grave un vittoriese… -

Ultime Notizie dalla rete : vittoriese investito Vittoriese in vacanza in Portogallo con la famiglia viene investito dal tram. Ora è in ospedale Un vittoriese in vacanza in Portogallo con la sua famiglia è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un tram. L'uomo, che si trova ricoverato in un ospedale del luogo, era partito nei giorni ...

Gravissimo un vittoriese investito da un tram in Portogallo. Era in vacanza con la famiglia A darne notizia su facebook il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello: 'Stamattina, mentre si trovava in Portogallo con moglie e figli, un tram ha investito un vittoriese... Elio Baglieri Occhipinti ...

Vittoriese investito dal tram in Portogallo, è gravissimo Vittoria RagusaNews Banca Agricola Popolare di Ragusa: nessun avviso di garanzia Banca Agricola Popolare di Ragusa: nessun avviso di garanzia Vittoriese investito in Portogallo, è gravissimo: era in vacanza Pippo Pattavina in scena al Garibaldi di Modica Il dilemma di Lincoln, il ...

Vittoriese investito in Portogallo, è gravissimo: era in vacanza Vittoria – Un vittoriese, Elio Baglieri Occhipinti, è stato investito da un tram in Portogallo e versa in gravi condizioni. E’ quanto scrive in un post su Facebook il sindaco di Vittoria, Francesco ...

Unin vacanza in Portogallo con la sua famiglia è in gravi condizioni dopo essere statoda un tram. L'uomo, che si trova ricoverato in un ospedale del luogo, era partito nei giorni ...A darne notizia su facebook il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello: 'Stamattina, mentre si trovava in Portogallo con moglie e figli, un tram haun... Elio Baglieri Occhipinti ...Banca Agricola Popolare di Ragusa: nessun avviso di garanzia Vittoriese investito in Portogallo, è gravissimo: era in vacanza Pippo Pattavina in scena al Garibaldi di Modica Il dilemma di Lincoln, il ...Vittoria – Un vittoriese, Elio Baglieri Occhipinti, è stato investito da un tram in Portogallo e versa in gravi condizioni. E’ quanto scrive in un post su Facebook il sindaco di Vittoria, Francesco ...