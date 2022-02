Covid, “studiamo come proteggere cervello dai danni” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sempre più studi scientifici supportano e confermano l’aspetto neuro-infiammatorio presentato dalla malattia da Sars-CoV-2, meglio conosciuta come Covid-19. Gli aspetti istologici, neuroradiologici e clinici dei pazienti colpiti dal virus, dimostrano che indipendentemente dalla sua origine direttamente collegata al virus, o alle conseguenze sistemiche da esso causate i pazienti soffrono di un’infiammazione nell’encefalo”. Lo afferma Arianna Di Stadio, neuroscienziata dell’Università di Catania e ricercatore onorario presso il Laboratorio di Neuroinfiammazione del Ucl Queen Square Neurology di Londra, che ha coordinato il primo studio al mondo sulla connessione tra perdita di memoria e anosmia e ageusia nella sindrome del long Covid, pubblicato sulla rivista ‘Brain Sciences’. Lavoro a cui ha partecipato Angelo Camaioni, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sempre più studi scientifici supportano e confermano l’aspetto neuro-infiammatorio presentato dalla malattia da Sars-CoV-2, meglio conosciuta-19. Gli aspetti istologici, neuroradiologici e clinici dei pazienti colpiti dal virus, dimostrano che indipendentemente dalla sua origine direttamente collegata al virus, o alle conseguenze sistemiche da esso causate i pazienti soffrono di un’infiammazione nell’encefalo”. Lo afferma Arianna Di Stadio, neuroscienziata dell’Università di Catania e ricercatore onorario presso il Laboratorio di Neuroinfiammazione del Ucl Queen Square Neurology di Londra, che ha coordinato il primo studio al mondo sulla connessione tra perdita di memoria e anosmia e ageusia nella sindrome del long, pubblicato sulla rivista ‘Brain Sciences’. Lavoro a cui ha partecipato Angelo Camaioni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid studiamo Liguria laboratorio del Pnrr, Cingolani: "Studiamo anche il nucleare" Alle sue spalle, in un Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale gremito come ai tempi pre - Covid, scorrono le slides che illustrano l'impegno del suo ministero in tema di Pnrr.

Olimpiadi di Pechino: Effetto del boicotaggio o del Covid? "Il nostro grande problema come Paese - spiega il professore della FAAP (Fondazione Armando Alvares Penteado) Vinicius Rodrigues Vieira - è che non studiamo a fondo le dinamiche, la cultura e le ...

Covid, "studiamo come proteggere cervello dai danni" Adnkronos Covid, disturbi olfatto anche a un anno da infezione: lo studio "L'alterazione dell'olfatto e il coinvolgimento cognitivo sono caratteristiche comuni della sindrome da Long Covid. La confusione mentale - spiega Camaioni nello studio - spesso descritta come 'brain ...

Studio Usa: 'Il Covid in gravidanza aumenta il rischio di complicanze' Scienza e Tecnologia - CoV - 2 e donne in gravidanza che non avevano contratto il virus. Lo studio ha rilevato come nelle gestanti con infezione da Covid, da moderata a grave, fosse maggiore la ...

