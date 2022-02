Strage in Texas, uomo uccide 4 persone e si toglie la vita (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un uomo di 41 anni, Kevin Milazzo, ha ucciso quattro persone, compreso un bambino di 4 anni, prima di togliersi la vita, a Corsicana, in Texas. Lo riferisce la Cnn. La polizia locale ha risposto ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Undi 41 anni, Kevin Milazzo, ha ucciso quattro, compreso un bambino di 4 anni, prima dirsi la, a Corsicana, in. Lo riferisce la Cnn. La polizia locale ha risposto ad ...

