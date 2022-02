Pechino 2022, incredibile Arianna Fontana: è oro record con la decima medaglia nei 500 metri (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino, 7 feb — Fantastico doppio trionfo per Arianna Fontana alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: l’atleta valtellinese guadagna in un solo colpo l’oro nei 500 metri nello short track — il primo italiano di questa tornata olimpica — e raggiunge il primato della fondista Stefania Belmondo per il maggior numero di medaglie — dieci — ottenute da un singolo atleta alle Olimpiadi. La Fontana si è imposta con il tempo di 42.488 davanti all’olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin. Fontana: rimonta pazzesca, è oro Una vittoria sofferta — e per questo forse, ancora più preziosa — perché la pattinatrice italiana ha vinto la finale dei 500 con una pazzesca rimonta in seguito alla caduta in avvio di gara nella seconda partenza, dopo una prima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 febbraio 2022), 7 feb — Fantastico doppio trionfo peralle Olimpiadi invernali di: l’atleta valtellinese guadagna in un solo colpo l’oro nei 500nello short track — il primo italiano di questa tornata olimpica — e raggiunge il primato della fondista Stefania Belmondo per il maggior numero di medaglie — dieci — ottenute da un singolo atleta alle Olimpiadi. Lasi è imposta con il tempo di 42.488 davanti all’olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin.: rimonta pazzesca, è oro Una vittoria sofferta — e per questo forse, ancora più preziosa — perché la pattinatrice italiana ha vinto la finale dei 500 con una pazzesca rimonta in seguito alla caduta in avvio di gara nella seconda partenza, dopo una prima ...

