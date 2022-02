Osimhen e Petagna portano Napoli a -1 dall’Inter, ok Samp (Di lunedì 7 febbraio 2022) Colpo Napoli che vince 2-0 a Venezia con Osimhen e Petagna e si porta a -1 dall'Inter agganciando il Milan al secondo posto. La Samp dilaga contro il Sassuolo (4-0) mentre Bologna-Empoli finisce senza reti. Al Penzo un gol di testa al 59` di Osimhen- titolare dopo 77 giorni - e la conclusione di Petagna al 100' regalano al Napoli il successo sul campo del Venezia. Nel finale espulso Ebuhei. La squadra di Spalletti sale a 52 punti come il Milan, a -1 dall`Inter capolista (che però ha una partita in meno). Zanetti fermo a quota 18.A Marassi avvio pazzesco della Samp, che sblocca il risultato dopo 5' con l'ex Caputo; raddoppio immediato con il nuovo arrivato Sensi, schierato subito titolare sulla trequarti da Giampaolo. Nella ripresa Conti entra e segna ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Colpoche vince 2-0 a Venezia cone si porta a -1 dall'Inter agganciando il Milan al secondo posto. Ladilaga contro il Sassuolo (4-0) mentre Bologna-Empoli finisce senza reti. Al Penzo un gol di testa al 59` di- titolare dopo 77 giorni - e la conclusione dial 100' regalano alil successo sul campo del Venezia. Nel finale espulso Ebuhei. La squadra di Spalletti sale a 52 punti come il Milan, a -1 dall`Inter capolista (che però ha una partita in meno). Zanetti fermo a quota 18.A Marassi avvio pazzesco della, che sblocca il risultato dopo 5' con l'ex Caputo; raddoppio immediato con il nuovo arrivato Sensi, schierato subito titolare sulla trequarti da Giampaolo. Nella ripresa Conti entra e segna ...

