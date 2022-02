Gigante femminile | Brignone argento alle Olimpiadi invernali

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla fine della prima manche del gigante femminile di Pechino 2022, Federica Brignone è terza, a 0,42 secondi dalla… - RaiSport : Federica #Brignone ha vinto la medaglia d'argento nel gigante femminile ai Giochi di #Pechino2022. #OlimpiadiRai… - sportface2016 : +++FEDERICA #BRIGNONE MEDAGLIA D'ARGENTOOOO NELLO SLALOM GIGANTE FEMMINILE, CHE EMOZIONI A #BEIJING2022+++ #WinterOlympics2022 - Profilo3Marco : RT @GeorgeSpalluto: +++Dai Federica!!!!!! BRIGNONE va a medaglia nello slalom gigante femminile!!!!!+++ - Profilo3Marco : RT @sportface2016: +++FEDERICA #BRIGNONE MEDAGLIA D'ARGENTOOOO NELLO SLALOM GIGANTE FEMMINILE, CHE EMOZIONI A #BEIJING2022+++ #WinterOlympi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigante femminile

E' arrivata la tanto attesa medaglia azzurra nel. Merito ancora una volta di Federica Brignone che bissa il podio di PyeongChang conquistando una grande medaglia di argento alle spalle della sola Sara Hector . Terza, in grande ...La statunitense Nina O'Brien, sesta dopo la prima manche è stata protagonista di una brutta caduta. La gara è stata interrotta momentaneamente per consentire i soccorsi sulla linea del traguardo. L'...Pechino, 7 feb - Federica Brignone si è regalata un meritatissimo argento nel gigante femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sulla pista “Ice River” di Yanqing, la valdostana ha messo in mostra ...È un argento bellissimo quello di Federica Brignone nel gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Un risultato strepitoso che ci conferma la grandezza di una sciatrice davvero fenomenale.