Dona un farmaco: parte la campagna di raccolta (Di lunedì 7 febbraio 2022) La GRF si svolgerà da martedì 8 a lunedì 14 febbraio, con l'adesione di circa 5000 farmacie in tutta Italia. Artefice dell'iniziativa la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Per la prima volta anche tre farmacie del Vibonese hanno aderito. I medicinali saranno consegnati a 18.000 realtà assistenziali che operano sul territorio nazionale A partire da martedì 8 febbraio e per una settimana (fino a lunedì 14) si può Donare dei farmaci per le persone indigenti. La campagna di raccolta promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus è giunta alla 22esima edizione. Per la prima volta quest'anno aderiscono anche tre farmacie del Vibonese: la Farmacia centrale a Vibo Valentia e quelle di Briatico e San Nicola da Crissa. I medicinali sosterranno due realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Si tratta del Gruppo Maranatha

