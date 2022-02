Covid, lo studio: cani addestrati riconoscono positivi con sensibilità comparabile ai test (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo studio "C19-screendog", coordinato dall'Università Politecnica delle Marche, ha mostrato come gli animali - preparati da cinofili esperti - sanno riconoscere la positività al coronavirus SarsCoV2 e superano anche la fase dei test nei drive in, in situazioni reali. In 5 mesi il test è stato utilizzato in 1.251 soggetti, tra vaccinati e non, ed è emersa una sensibilità dei cani specializzati a rilevare il Covid-19 tra il 98% e il 100% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo"C19-screendog", coordinato dall'Università Politecnica delle Marche, ha mostrato come gli animali - preparati da cinofili esperti - sanno riconoscere latà al coronavirus SarsCoV2 e superano anche la fase deinei drive in, in situazioni reali. In 5 mesi ilè stato utilizzato in 1.251 soggetti, tra vaccinati e non, ed è emersa unadeispecializzati a rilevare il-19 tra il 98% e il 100%

